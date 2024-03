Final Fantasy XIV: Dawntrail sera disponible dès le 2 juillet, une édition collector au programme

Vous avez une semaine pour boucler le DLC d’Elden Ring

Et si vous vous demandez pourquoi diable est-ce que l’on évoque le jeu de From Software, c’est parce que c’est Yoshi-P en personne qui l’a mentionné sur scène. Conscient que la sphère gaming allait être occupée dès le 21 juin prochain avec la sortie de Shadow of the Erdtree, il a préféré décaler la date de sortie de l’extension Dawntrail afin de ne pas provoquer de choix cornéliens, et laisser tout le monde apprécier le retour d’Elden Ring. Enfin, pour une semaine seulement, puisque Final Fantasy XIV: Dawntrail débutera son accès anticipé le 28 juin, avant de sortir définitivement pour tout le monde le 2 juillet.

En plus d’une nouvelle vidéo avec une monture pas comme les autres (et un thème musical qui rappellera des souvenirs), une édition collector a été officialisé durant le panel. Pour environ 215 dollars, elle contiendra :

Une copie numérique de Dawntrail

Une figurine de 24,5 cm du Rôdeur vipère

Une map du monde du jeu de 42 cm sur 72 cm

Un carnet relié

Un étui à stylos

Des bonus in-game avec la nouvelle monture et des objets en références à Final Fantasy IX

Il sera aussi possible d’acheter le contenu physique de l’édition collector sans le jeu, à part. Tous les détails sont à retrouver sur le site officiel de Square Enix.