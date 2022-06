Final Fantasy 17 : Naoki Yoshida évoque déjà le sujet

Final Fantasy XVI est encore très loin de sa sortie, puisqu’il est prévu pour l’été 2023, mais on imagine que Square Enix pense déjà au prochain épisode. Dans la tournée d’interviews que Naoki Yoshida a réalisé hier, il a évoqué le cas Final Fantasy 17, sans rien confirmer à son sujet, mais en livrant son avis chez GamesRadar sur le futur de la saga tout en justifiant ses choix pour le seizième épisode.

Final Fantasy 17 avec du pixel-art et au tour par tour ?

Cela a peut-être provoqué quelques déceptions, mais Final Fantasy XVI mettra l’emphase sur l’action, avec un gameplay beaucoup plus dynamique que d’autres opus de la saga. Pour autant, Naoki Yoshida ne pense pas que le tour par tour soit mort pour autant, et comprend les avis des fans qui pourraient être déçus de la direction action :

« Je comprends parfaitement l’attrait et le potentiel qu’il y a pour les jeux au tour par tour. Je pense toujours que Square Enix aura l’opportunité de créer quelque chose comme ça… Personnellement, je dirais que si vous allez créer quelque chose comme ça, peut-être que les graphismes s’adaptent mieux à ce système en allant peut-être vers un style plus pixel-art. Mais est-ce que cela signifie que Final Fantasy 17 aura du pixel-art ? Je ne sais rien à ce sujet. Parce qu’une fois que vous avez poussé les graphismes aussi loin avec FF16, si vous décidez de revenir aux graphismes en pixels avec ça, alors les gens vont dire : « Hé, qu’est-ce que vous faites ? Pourquoi vous revenez à du pixel-art ? » »

Un Final Fantasy 17 proche du style d’un Octopath Traveler pourrait effectivement contenter les plus nostalgiques, mais on imagine que la grand public aurait plus de mal. Ce qu’il faut retenir ici, c’est qu’actuellement, Yoshida ne pense pas qu’il travaillera le dix-septième épisode :

« Cette fois, nous allons aller dans cette direction, mais la prochaine fois il y aura une équipe différente, une direction différente, un monde différent, un système de combat différent. »

Comme tous les Final Fantasy en somme, qui ont souvent tout changé d’un épisode à l’autre. Mais il est encore bien trop tôt pour s’en soucier, puisque l’on imagine que ce Final Fantasy 17 n’arrivera pas avant un bout de temps.