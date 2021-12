Le film Sonic 2 montrera ses premières images aux Game Awards, et le nouveau jeu sera présent

Entre la présentation de Matrix Resurrection, le trailer de la série TV Halo et maintenant la présence confirmée du deuxième film Sonic, on aura droit à un bel encart cinéma/TV durant les Game Awards. Sega a récemment teasé sa présence durant la cérémonie pour nous parler de la série Sonic, et si certains pensaient que c’était le nouveau jeu qui était concerné, ce sera d’abord film Sonic 2 qui sera présenté durant la soirée.

On veut Idris

The first poster for #SonicMovie2 has arrived! And that’s not all – The world premiere of the new #SonicMovie2 trailer drops tomorrow in @TheGameAwards at 8pm ET. pic.twitter.com/dDZzd8EoG5 — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) December 8, 2021

On découvre aujourd’hui une nouvelle affiche du film, la première à vrai dire, qui nous présente Sonic accompagné de son fidèle acolyte Tails, qui sera bien présent dans cette suite. Si ce bon vieux Robotnik est aussi présent, aucune trace de Knuckles, qui sera pourtant bien à l’affiche, puisqu’il sera interprété par Idris Elba.

On le verra peut-être dans la bande-annonce du film, qui sera diffusée durant les Game Awards, qui se déroulent dans la nuit de jeudi à vendredi dès 1 heure du matin.

Tomorrow night — Sonic's 30th anniversary gets even bigger. See the next game and….we're excited to welcome @jimcarrey and @rejectedjokes to #TheGameAwards to world premiere #SonicMovie2! pic.twitter.com/78WDL2JLk3 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 8, 2021

Mais c’est une double bonne nouvelle, puisque Geoff Keighley indique bel et bien la présence du prochain jeu Sonic lors de la cérémonie :

« Demain soir… le 30ème anniversaire de Sonic va être encore plus fou. Vous verrez le prochain jeu et… nous sommes excités d’accueillir Jim Carrey et Ben Schwartz aux Game Awards pour le World Premiere de Sonic 2 ! »

Ce sera donc double ration pour cette soirée des Game Awards.