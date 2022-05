FIFA contre-attaque suite à l’annonce de EA Sports FC, et cherche un partenaire pour 2024

Le divorce entre la FIFA et Electronic Arts n’a décidément pas fini de faire parler. Hier, juste avant son bilan financier, l’éditeur annonçait mettre fin à sa collaboration historique avec la FIFA sur ses jeux de foot, indiquant alors que les prochains titres du genre édités par EA se nommeraient EA Sports FC. Mais la FIFA a décidé de faire de l’ombre à son ancien partenaire, en publiant un communiqué qui montre son envie de rester dans le monde du jeu vidéo.

La bataille est lancée

FIFA 23 sera le dernier FIFA édité et développé chez EA, mais ça ne sera finalement pas le dernier FIFA tout court. C’est du moins ce qu’annonce la FIFA via son président Gianni Infantino, qui déclare que « le seul vrai jeu authentique portant le nom de la FIFA sera le meilleur jeu disponible pour les joueurs et les fans de football. Le nom FIFA est le seul titre original. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 et FIFA 26, et ainsi de suite – la constante est le nom de la FIFA et il restera pour toujours et restera LE MEILLEUR ».

Oui, « LE MEILLEUR », tout en lettres capitales. On sentirait presque la colère et l’agacement de Infantino suite à l’annonce de EA Sports FC dans ce message, qui a surtout pour but d’indiquer que la marque FIFA n’est pas morte dans le jeu vidéo, mais qu’elle va simplement changer de partenaire. La FIFA a donc lancé ses recherches pour trouver un studio et un éditeur capable de se charger d’un éventuel FIFA 24, qui devra donc être en concurrence avec EA Sports FC 24.

Entre ces deux-là, eFootball et UFL, les fans de jeux de football auront plus de choix que jamais, et on espère que cette compétition profitera aux joueurs et joueuses en poussant l’innovation dans ces jeux.