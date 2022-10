FIFA 23 : Le mode Coupe du Monde a fuité, certaines personnes ont déjà pu y jouer

Même une fois sorti, FIFA 23 arrive quand même a faire fuiter des éléments. Cet épisode a beau signer le meilleur lancement de la série, il n’est décidément pas infaillible question sécurité. Le jeu était déjà sorti un peu trop en avance il y a quelques semaines, et voici que l’histoire recommence, mais cette fois-ci avec le mode très attendu de la Coupe du Monde, lié à la compétition qui aura lieu dans quelques semaines au Qatar.

Le coup d’envoi a été sifflé trop tôt

This is what you can do, that animation before the tournament looks clean pic.twitter.com/h9KLb41sPU — Adri 🍥 (@Superadri7) October 12, 2022

Depuis plusieurs heures, certains joueurs et joueuses disposant d’une version PlayStation 5 de FIFA 23 rapporte qu’ils sont capables de lancer le mode Coupe du Monde sur le jeu, alors que celui-ci n’est pas encore sorti officiellement.

Pas de hack ici, simplement une série de manipulations dans les menus du jeu à partir du mode FUT qui permet, par inadvertance, de tomber sur ce mode Coupe du Monde. Si cela donne parfois lieu à des erreurs systèmes, certains joueurs ont pu jouer des matchs entiers.

On comprend donc que le mode de jeu est déjà installé et qu’il ne reste maintenant plus qu’à le déverrouiller du coté d’Electronic Arts. Quand, on ne sait pas, mais face à cette fuite, l’éditeur pourrait peut-être s’empresser de réagir.

FIFA 23 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia et dans une version essentielle sur Switch.