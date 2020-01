FIFA 20 dévoile sa Team Of The Week numéro 17

FIFA 20 vient d’annoncer sa 17e Team Of The Week, disponible à partir de 19h et ce pendant une semaine.

17e Team Of The Week !

Le gardien est le portier italien du Torino, Salavatore Sirigu; celui qui revit depuis son départ du Paris Saint-Germain-ci obtient une carte boostée à 86 de général.

est le portier italien du Torino, Salavatore Sirigu; celui qui revit depuis son départ du Paris Saint-Germain-ci obtient une carte boostée à 86 de général. La défense est composée de trois défenseurs, un latéral droit en la personne Corona (84) et deux défenseurs centraux en la personne de Criscito (82) et de notre frenchie Raphaël Varane (87).

est composée de trois défenseurs, un latéral droit en la personne Corona (84) et deux défenseurs centraux en la personne de Criscito (82) et de notre frenchie Raphaël Varane (87). Le milieu de terrain se compose de quatre joueurs : Deulofeu (83), Maddison (84), l’excellent Pépé (85) et Alejandro Gomez (87).

se compose de quatre joueurs : Deulofeu (83), Maddison (84), l’excellent Pépé (85) et Alejandro Gomez (87). L’attaque est la suivante : Grealish (84), le virevoltant Gabriel Jesus (84) et l’inusable Immobile (89).

Les remplaçants et réservistes à retenir cette semaine sont les suivants : Livaja (81), Ricardo Horta (82), Maynard (81) ou encore Diakhaby (81)

Les joueurs sont disponibles dans les packs jusque mercredi prochain.

Rappelons que FIFA 20 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez jeter un œil à nos premières impressions en vidéo.