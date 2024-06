Farming Simulator 25 annoncé, tout savoir (nouveautés, date, collector…)

Farming Simulator « s’enrizchi »

Après la parenthèse Farming Simulator 23, qui était un portage low-cost de Farming Simulator 22 sur Switch et mobile, Farming Simulator 25 est prêt à prendre la relève. Les développeurs de Giants Software se sont même permis un an de flottement (nous n’avons pas eu de Farming Simulator 24) grâce à une double casquette d’éditeur qui leur confère une certaine liberté.

Farming Simulator 25 va donc s’accompagner de tout un tas de nouveautés. Le studio a déjà annoncé des améliorations graphiques, de nouvelles cartes et de nouvelles machines, entre autres. Cette année, l’accent a été mis sur l’Asie et notamment la culture du riz. La cinématique d’annonce, partagée sur la chaîne officielle, est assez évocatrice.

Nouveaux animaux, nouvelles cultures et nouvelles cartes

D’après le communiqué du studio, nous devrions avoir trois nouvelles cartes pour le moment :

Un paysage luxuriant d’Asie de l’Est

Un environnement vaste et dégagé en Amérique du Nord

Un site d’Europe centrale aux champs verdoyants et parsemé d’étangs et de rivières

Plusieurs nouvelles cultures sont évidemment au programme, s’ajoutant à celles déjà existantes pour un total de 20. Voici les cultures inédites annoncées pour Farming Simulator 25 :

Deux types de riz

Des épinards

En ce qui concerne les animaux, seul l’ajout des buffles a été révélé tandis que le reste sera dévoilé plus tard. Même chose en ce qui concerne les chaînes de production, bien que la fin de la cinématique donne un premier indice (pauvre cocotte).

Nouvelles machines et améliorations graphiques

Le jeu intègre désormais plus de 400 machines et équipements authentiques issus de plus de 150 marques internationales prestigieuses, telles que John Deere, CLAAS, et Kubota. Cet arsenal vous permettra de plonger dans divers aspects de l’agriculture, de la sylviculture et de l’élevage, avec un accent particulier sur l’agriculture asiatique, offrant ainsi un éventail plus large de choix et d’activités.

De plus, Farming Simulator 25 bénéficiera d’une mise à jour technique importante grâce au GIANTS Engine 10. Cette avancée promet une immersion plus profonde grâce à des améliorations significatives des graphismes et de la physique. Vous pourrez notamment profiter d’un brouillard de distance réaliste, d’ombres améliorées, d’effets météorologiques dynamiques, et de la déformation du sol.

Edition collector et Season Pass

Farming Simulator 25 aura droit à une édition collector toujours aussi bien garnie, mais exclusif à la version PC. Elle comprend :

Le jeu sur PC accompagné du pack MacDon

Un verrou d’allumage USB pour démarrer les moteurs des tracteurs en jeu

Un jeu Farming Simulator en 16 bits inspiré de la Mega Drive

Un CD de la bande-son avec 15 titres originaux de Chris Hülsbeck

Un porte-clé

Des posters

La moissonneuse batteuse New Holland CR11 Gold Edition

32 stickers

Comme pour Farming Simulator 22, ce nouvel opus aura droit à un Season Pass apportant du contenu durant toute l’année 2025. Toutefois, la description reste assez vague en dehors de la nouvelle carte. La machinerie innovante pourrait inclure de nouveaux types de machines agricoles ou de nouvelles fonctionnalités telles que l’automatisation ou l’amélioration des systèmes de navigation et de gestion des champs.

Quand sortira Farming Simulator 25

C’est sans grande surprise que Giants Software nous donne rendez-vous en fin d’année pour découvrir ce nouvel épisode. Farming Simulator 25 sortira le 12 novembre prochain sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.