Far Cry 6 dévoile un nouveau trailer et ses configurations requises sur PC

Depuis plusieurs jours, la communication autour de Far Cry 6 s’intensifie. Après s’être offert une bande-annonce centrée sur son histoire lors de la conférence d’ouverture de la Gamescom 2021 ainsi qu’un stream montrant son gameplay sur Xbox Series X, le FPS a diffusé un nouveau trailer dédié à sa version PC.

Ray-tracing et AMD FidelityFX Super Resolution au programme

Comme l’explique la vidéo, cette version intègrera de nombreuses options graphiques et d’accessibilité pour que les joueurs et les joueuses puissent optimiser au mieux leur expérience de jeu tout en prenant en charge le ray-tracing, l’AMD FidelityFX Super Resolution et le support des écrans ultra-larges (32:9).

Ubisoft a également profité de cette occasion pour révéler sur Twitter les configurations requises pour profiter du titre sur cette plateforme. Alors, votre machine a-t-elle ce qu’il faut dans le ventre pour faire tourner le prochain opus de la série Far Cry ?

Configuration minimale (1080p/30 fps – Ray-tracing désactivé)

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel i5-4460 (3.2 GHz) ou AMD Ryzen 3 1200 (3.1 GHz)

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Go) ou AMD Radeon RX 460 (4 Go)

DirectX 12

60 Go d’espace disque nécessaire (SSD fortement recommandé)

Configuration recommandée (1080p/60 fps – Ray-tracing désactivé)

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel i7-7700 (3.6 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600X (3.8 GHz)

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 Go) ou AMD Radeon RX Vega 64 (8 Go)

DirectX 12

60 Go d’espace disque nécessaire (SSD recommandé)

Configuration recommandée (1440p/60 fps – Ray-tracing désactivé)

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel i7-9700K (3.6 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600X (3.8 GHz)

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (8 Go) ou AMD Radeon RX 5700 XT (8 Go)

DirectX 12

60 Go d’espace disque nécessaire (SSD recommandé) + 37 Go requis pour les textures HD optionnelles

Configuration recommandée (1440p/60 fps – Ray-tracing activé)

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel i5-10600K (4.1 GHz) ou AMD Ryzen 5 5600X (3.7 GHz)

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 6900 XT (16 Go)

DirectX 12

60 Go d’espace disque nécessaire (SSD recommandé) + 37 Go requis pour les textures HD optionnelles

Configuration recommandée (4K/30 fps – Ray-tracing activé)

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel i7-10700K (3.8 GHz) ou AMD Ryzen 7 5800X (3.7 GHz)

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 Go) ou AMD Radeon RX 6800 (16 Go)

DirectX 12

60 Go d’espace disque nécessaire (SSD recommandé) + 37 Go requis pour les textures HD optionnelles

Far Cry 6 sortira le 7 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Google Stadia. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre preview vous donnant nos premières impressions dessus après 5 heures de jeu.