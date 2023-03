Far Cry 5 : 30 millions de personnes ont essayé le jeu depuis sa sortie

Far Cry 5 vient tout juste de souffler sa cinquième bougie, et c’est pourquoi Ubisoft a décidé de réserver une belle surprise à celles et ceux qui jouent toujours à cet épisode avec la sortie d’un patch 60 fps pour les dernières consoles que sont la PS5 et la Xbox Series. Cet anniversaire permet aussi à l’éditeur de faire le point sur l’un de ses jeux les plus populaires de tous les temps, car oui, Far Cry 5 est bien l’un des titres Ubisoft les plus joués, comme on le constate avec une nouvelle donnée impressionnante.

Over 30 million players have joined the fight against Joseph Seed's cult since the release of #FarCry5, 5 years ago.

Thank you for taking this journey with us.

We're glad you're enjoying the #FarCry5Anniversary celebration and the new 60 FPS patch on PS5 and Xbox Series X/S. pic.twitter.com/i9wDvOeyTW

— Far Cry 5 (@FarCrygame) March 27, 2023