Far Cry 5 s’offre enfin un patch 60 fps sur PS5 et Xbox Series

Ubisoft semble bien décidé à ne pas abandonner trop vite certains épisodes de ses licences les plus populaires. Après avoir sorti par surprise un nouveau patch pour Assassin’s Creed Syndicate, l’éditeur fait à nouveau un tour dans son portfolio pour voir quel jeu remettre au goût du jour, et c’est Far Cry 5 qui a été choisi. Le titre approche doucement de son cinquième anniversaire et c’est pour cette raison qu’Ubisoft a décidé de donner un petit cadeau aux fans de cet épisode avec un nouveau patch, centré sur les consoles de nouvelles générations.

Le cadeau des 5 ans

Ubisoft ne compte pas développer de vraies versions PS5 et Xbox Series pour Far Cry 5, mais les versions PS4 et Xbox One vont tout de même bénéficier d’un patch salvateur pour mieux être jouées sur les consoles de dernières générations.

Un patch 60 fps pour jouer en toute fluidité à Far Cry 5 sur PS5 et Xbox Series vient de sortir. Ce patch s’applique aussi bien au jeu principal qu’à toutes ses extensions. La résolution du titre est aussi mise à jour sur les consoles. Sur Xbox Series X, on peut par exemple profiter du jeu en 4K, tandis qu’il faut se contenter d’un bon vieux 1080p sur Xbox Series S. La PS5 affiche quant à elle une résolution entre les deux à 1620p.

De quoi donner sans doute envie à certains de replonger dans ce cinquième épisode.