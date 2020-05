Far Cry 5 accessible gratuitement le temps d’un week-end

Le titre le plus vendu de la série d’Ubisoft, Far Cry 5 , sera jouable gratuitement sur PC ce week-end à partir de demain vendredi 29 mai et ce jusqu’à dimanche inclus. Il vous est possible de pré-charger le jeu à cette adresse ou sur le launcher Uplay afin d’être prêt pour demain.

America, f*ck yeah

Pour rappel, dans cet épisode, l’histoire se déroule à Hope County, une ville fictive dans une région largement inspirée des États-Unis. Dans ce monde ouvert, vous allez devoir lutter contre une secte qui prédit une fin du monde imminente. En tant que jeune shérif, votre but sera de protéger les habitants de la ville mais rien ne se déroulera comme prévu.

Cet essai gratuit vous donnera accès à l’entièreté du titre et il vous sera possible de l’acheter à la fin du week-end avec des ristournes allant jusqu’à 75% sur les versions Standard et Gold.