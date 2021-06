Far Cry 5 : L’éditeur de niveau n’est pas immunisé contre la censure

Tandis qu’Ubisoft prépare doucement l’arrivée de Far Cry 6 pour la fin d’année, le cinquième volet de sa série de FPS accueille toujours de nombreux joueurs, dont certains très actifs sur son mode Arcade. Malheureusement pour ceux-ci, et tout particulièrement pour quelques créateurs passionnés, il y a certaines choses qui ne passent tout simplement pas sur l’éditeur de niveau très complet du titre.

Une censure compréhensible

Le prochain épisode n’aura pas droit à ce mode pourtant très populaire sur Far Cry 5. En attendant, ce dernier compile un grand nombre de niveaux créés par les joueurs. Et comme chaque fois qu’un titre propose un éditeur très complet et permissif, des passionnés s’amusent à recréer d’autres jeux grâce à eux. C’est par exemple le cas de Krollywood, un vidéaste ayant reproduit à l’identique l’intégralité des niveaux du mythique Goldeneye 64.

Un travail de longue haleine qui lui aura tout de même pris près de 1400 heures, rien que cela. On ne peut que saluer l’abnégation de ce joueur visiblement fan de Goldeneye, mais aussi le résultat très détaillé ! Malheureusement pour lui, la censure est passée par là, et à peine un mois après avoir mis son travail en ligne, voilà que Ubisoft en a déjà supprimé l’intégralité. En cause, une plainte concernant les droits d’exploitation de l’œuvre originale.

Et à en croire un représentant de Ubisoft s’exprimant cette semaine chez Kotaku, ce n’est pas la première fois que quelque chose comme ceci se produit : il n’est pas rare qu’un niveau soit supprimé pour atteinte aux droits d’auteur. Plusieurs plaintes du même type auraient donc été déposées, forçant l’entreprise à agir en conséquence. Rien de bien méchant, en somme, mais une déception certaine pour les créateurs indépendants sévissant sur le mode Arcade de Far Cry 5.

Quoi qu’il en soit, il sera bientôt temps de se tourner vers l’avenir de la franchise puisque Far Cry 6 est attendu pour le 7 octobre sur PC, Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez retrouver toutes les informations à son sujet sur notre article lui étant dédié.