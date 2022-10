Fallout : La série d’Amazon Prime Vidéo dévoile une toute première image

Durant tout le mois d’octobre, Fallout fête ses 25 ans d’existence. Jusqu’ici, cet anniversaire spécial n’a pas donné lieu à énormément de surprises, si ce n’est l’arrivée prochaine d’une version next-gen pour Fallout 4, avec une mise à jour prévue sur PC, PS5, et Xbox Series. Une annonce certes inattendue, mais qui reste un peu maigre pour un tel événement. Comme Bethesda n’a sans doute rien d’autre à nous partager côté jeux, il faut se tourner vers d’autres médias, avec une bonne nouvelle pour la série Fallout en préparation chez Amazon Prime Vidéo.

Un très maigre aperçu de la série

Si vous aviez loupé l’information, sachez qu’une série télévisée Fallout est en préparation chez Amazon, avec Bethesda qui supervise le projet. Le tournage du show a débuté en juin dernier, et si nous avions pu voir quelques images prises à la volée de certains décors, Amazon nous offre aujourd’hui un premier aperçu officiel.

C’est via la mise en ligne d’une seule photo que l’on découvre donc la toute première image de la série Fallout, présentée pour fêter les 25 ans de la licence. On est visiblement en plein cœur de l’Abri 33, si l’on se fie aux tenues des personnages présents au premier plan.

La série n’a toujours pas de date de diffusion, mais maintenant qu’Amazon a dévoilé cette image, on espère que les informations à son sujet vont devenir de plus en plus régulières.