Fallout : Le casting de la série Amazon accueille Kyle MacLachlan, Xelia Mendes-Jones et Aaron Moten

Fallout 5 n’est encore qu’un lointain projet, mais la licence Fallout devrait rapidement refaire parler du côté d’Amazon Prime, qui s’attelle en ce moment à la production d’une adaptation en série, avec notamment Jonathan Nolan et Lisa Joy à la réalisation. On a déjà eu des premières annonces du côté du casting, avec la présence de Walton Goggins dans le rôle principal ainsi que celle de Ella Purnell, et Variety nous dévoile aujourd’hui quelques nouveaux arrivants.

Le casting de la série Fallout s’étoffe

Le premier d’entre eux est bien connu, puisqu’il s’agit de Kyle MacLachlan, qui a joué dans la mythique série Twin Peaks et dans le film Dune de 1984 (et qui est certainement plus célèbre chez le grand public pour son rôle dans Desperate Housewives).

Il est rejoint par Xelia Mendes-Jones, moins célèbre, mais qui va prochainement être à l’affiche du film Havoc pour Netflix tout en ayant un rôle récurrent dans la saison 2 de La Roue du Temps (aussi chez Amazon Prime Video). Enfin, Aaron Moten a notamment été vu dans The Night of et Mozart in the Jungle.

Ces trois-là rejoignent donc le casting de la série Fallout, mais dans des rôles qui n’ont pas été précisés pour le moment. La série devrait démarrer son tournage plus tard dans l’année, donc il ne faut pas l’attendre avant 2023/2024 au plus tôt.