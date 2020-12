Fall Guys : Ultimate Knockout – Un costume de père Noël offert

Après avoir accueilli la saison 3 il y a quelques jours, Fall Guys : Ultimate Knockout continue d’offrir du contenu à ses joueurs. Cette troisième saison se déroulant pendant la période hivernale, quoi de plus normal que de se voir offrir un costume de père Noël !

Une vidéo en live-action bonus

Pour remercier sa communauté, Devolver Digital a également sorti sur sa chaine Youtube un court-métrage de deux minutes en live-action. On y suit un petit bonhomme en gélatine qui malgré ses bêtises se fait accepter par une famille et finira par jouer au titre avec eux. Le costume de Noël se récupère automatiquement lors d’une connexion entre le 21 et le 25 décembre.

Nous rappelons que Fall Guys : Ultimate Knockout est disponible uniquement sur PC ainsi que sur PlayStation 4 et PlayStation 5 pour le moment.