Pas de « Kuro no Kiseki III » : la fin d’une ère ?

En 2024, la série The Legend of Heroes fêtera ses 20 ans. Pour marquer cette anniversaire spéciale, Falcom compte sortir un tout nouveau jeu The Legend of Heroes qui laisse entrevoir une conclusion pour le continent de Zemuria : The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria. C’est en tout cas ce que l’on déduit avec les quelques lignes cryptiques partagées sur le site officiel de Falcom (via Gematsu) :

« En l’année 120X, tout prend fin. »

C. Epstein, le père de la révolution orbal, a prophétisé la fin du continent de Zemuria.

Alors que « le jour X » approche, une immense fusée orbal est sur le point d’être lancée depuis une grande base militaire dans la chaîne de Kunlun.

« L’homme peut-il dépasser l’atmosphère de la planète ? »

« Qu’y a-t-il au bout du continent ? »

« L’humanité pourra-t-elle découvrir la vraie nature du ‘monde’ ? »

Tandis que le monde entier assiste à ce plus grand événement depuis l’aube de l’histoire, quelque part dans la singularité d’Ored, des forces de tout le continent commençaient à se rassembler, y compris un jeune « Spriggan ».

Le chemin solitaire vers les cieux lointains façonnera-t-il finalement l’avenir de Zemuria, ou… »

Nous avons également droit à quelques images nous donnant de maigres indices.

En France, nous avons encore deux jeux de retard, sans compter celui-ci. On rappelle d’ailleurs que The Legend of Heroes: Trails through Daybreak, l’opus marquant un nouvel arc dans la République de Calvard, sortira au cours de l’été 2024 sur PC, PS4, PS5 et Switch. Cette année 2023 a néanmoins été très riche en ce qui concerne la licence avec pas moins de trois nouveaux titres dont un spin-off : The Legend of Heroes: Trails into Reverie, The Legend of Heroes: Trails to Azure et The Legend of Nayuta: Boundless Trails.