The Legend of Heroes: Trails through Daybreak est annoncé pour l’Occident

En route pour la république de Calvard

Avec la sortie récente de The Legend of Heroes: Trails into Reverie, et l’annonce d’aujourd’hui, l’Occident rattrape petit à petit son retard sur le Japon vis à vis la série de RPG de Falcom. NIS America vient en effet d’annoncer The Legend of Heroes: Trails through Daybreak, le prochain jeu de la licence.

Celui-ci introduira une nouvelle région située à l’est de Zemuria, de nouveaux personnages et même un nouveau moteur graphique qui a été développé en interne chez Falcom. Le titre nous entrainera dans la république de Calvard, une région prospère où l’on suivra un spriggan, soit un homme à tout faire qui oscille entre jouer les détectives ou les chasseurs de tête.

Un job qui se répercutera sur le gameplay avec la mise en place d’un nouveau système lorsque l’on ira parler avec les PNJ à la recherche d’indices. La vie du jeune homme va changer lorsqu’une jeune femme frappera à la porte de son cabinet pour l’entraîner dans une aventure plus vaste.

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak sortira cet été sur PC, PS4, PS5 et Switch. Malheureusement, il est très peu probable que le titre soit traduit en français chez nous. D’ailleurs, un bundle sur PS5 regroupant The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III et The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV a aussi été annoncé par NIS America, mais on ne sait pas encore s’il arrivera chez nous étant donné que seul le troisième opus dispose de textes en français. On peut toutefois s’attendre à une sortie en dématérialisé uniquement.

Dans la même veine, nous attendons également l’annonce d’une localisation pour Ys X: Nordics.