Faith of Danschant Hereafter : Tout sur l’action RPG prometteur en 4 minutes

Cet été, nous avons parlé de plusieurs projets chinois sur notre chaîne YouTube, et on s’est notamment arrêté sur l’annonce de Faith of Danschant Hereafter. Action RPG développé par Wangyuan Shengtang, il s’agit d’une suite d’un titre qui n’a pas fait beaucoup parler de lui. Mais ce nouvel épisode s’annonce bien plus imposant, avec une première bande-annonce qui décoiffe. On vous résume tout ce qu’il faut savoir dessus dans cette vidéo.

Pour l’instant, Faith of Danschant Hereafter n’a pas confirmé grand chose au niveau de ses plateformes de sortie et sa période d’arrivée. On sait qu’il est en développement au moins sur PC et qu’il arrivera un jour en occident, mais c’est tout pour l’instant.