Faith of Danschant: Hereafter

Faith of Danschant: Hereafter est un Action-RPG chinois. Il s'agit d'une suite à Faith of Danschant, un RPG sorti il y a quelques années, mais qui n'avait pas été localisé. Plus ambitieuse et internationale, ce nouvel épisode nous place dans la peau d'un guerrier chargé de protéger sa fille contre des démons qui souhaitent l'enlever. Le gameplay propose des combats dynamiques, avec des arts martiaux chinois, des contres, et une utilisation du décor. Il est d'ailleurs possible de se déplacer de manière très fluide en grimpant aux arbres ou en courant sur les murs.