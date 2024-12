Fairy Tail 2 nous en dit plus sur son Season Pass et ses DLC à venir

Tout à un prix

Commençons par les bonnes nouvelles, c’est-à-dire les choses gratuites. Dès aujourd’hui, vous pouvez obtenir un costume supplémentaire pour Erza, celui qu’elle portait à l’occasion du concours Miss Fairy Tail.

Cette tenue arrive en même temps qu’un pack de costumes qui est lui, loin, loin, loin d’être gratuit. Vous y trouverez trois sets complets de tenus à l’intérieur, avec des costumes pour tous les personnages afin qu’ils revêtissent des tenues de mariages, des tenues de lycéens ou encore des tenues de commis de cuisines.

Seul hic, chaque set de 10 costumes est vendu au prix de 21,99 €, tandis que le bundle est proposé à 59,99 €. Soit le prix du jeu, pour une trentaine de costumes, et ça fait cher le tailleur.

Ils ne sont d’ailleurs pas compris dans le Season Pass. Pour celles et ceux qui se sont déjà procuré ce dernier, on a désormais une meilleure idée de ce qui nous attend. Dès le 9 janvier prochain, un scénario additionnel sera ajouté et enverra la guilde direction les sources chaudes, ce qui sera l’occasion pour les mages de s’affronter dans des matchs amicaux inédits.

À la même date, l’ensemble des tenues de maillots de bain pour tous les personnages sera disponible, et ce via un DLC gratuit, au même titre que des cadres et des poses en plus pour le mode Photo.

Vient ensuite le troisième DLC prévu pour le 30 janvier, qui débloquera l’Arène de combat, où il sera possible d’affronter à nouveau les boss du jeu et d’autres ennemis puissants. Une mise à jour gratuite ajoutera quant à elle quelques quêtes supplémentaires à la même date.

Le 13 février, Gerald fera son entrée en tant que personnage jouable (pour les possesseurs du Season Pass), avec une nouvelle histoire à la clé. Un mois plus tard, le 13 mars, ce sera au tour de Mavis et Zeleph d’intégrer le casting de héros jouables. Une autre mise à jour gratuite apportera le mode difficulté le plus élevé à l’arène avec des quêtes bonus en plus.

Un programme bien chargé, que l’on aurait aimé retrouver dans le jeu de base. Pour rappel, Fairy Tail 2 est disponible sur PC, PS4, PS5, et Nintendo Switch.