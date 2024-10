Aperçu Fairy Tail 2 – Une expérience dynamique et améliorée ?

Conditions de l’aperçu : Nous avons pu découvrir tout ce que Fairy Tail 2 a à offrir jusqu’à la fin du chapitre 4. Notre prise en main s’est faite sur PC.

Vers une liberté totale ?

Dès les premières minutes de jeu,on peut ressentir l’impact global du passage à un monde plus ouvert. En effet, contrairement au premier opus, qui proposait des zones fermées, linéaires, et connectées entre elles par de nombreux temps de chargement, Fairy Tail 2 relève le défi de laisser le joueur explorer librement les différents territoires du royaume de Fiore. La carte est désormais ouverte, toutes les zones étant connectées. Le joueur peut ainsi voyager librement entre la guilde et ses alentours, voire même les villes voisines sans interruption. Un changement radical qui offre une liberté de mouvement plus importante et qui renforce l’immersion du joueur. Être libéré des temps de chargement intempestifs améliore grandement l’aventure et l’expérience globale du joueur.

Ce monde ouvert s’accompagne également d’un niveau de détail bien supérieur à son prédécesseur, où les zones étaient vides à pleurer, et la vie quasi inexistante. Ici, chaque environnement, des vastes forêts luxuriantes aux villes animées et aux ruines mystérieuses, regorge de détails qui permettent de s’immerger pleinement dans l’univers féerique de Fairy Tail. Une attention toute particulière semble avoir été portée aux textures et aux effets de lumière, rendant les paysages plus vibrants. La transition entre l’exploration et les combats est presque instantanée, ce qui favorise la fluidité du titre, là où les temps de chargement incessants venaient nuire à l’expérience globale du premier volet.

Aussi, le monde de Fairy Tail 2 semble ne pas se résumer à un simple décor. Partout où le joueur ira, il sera possible de rencontrer moult personnages non-joueurs qui proposeront des quêtes variées. Ces quêtes secondaires viennent ajouter une touche de profondeur à l’histoire principale et encouragent à explorer chaque recoin du monde mis à disposition. Les missions peuvent varier, allant de la collecte d’objets rares pour fabriquer de nouveaux équipements, à l’extermination de créatures particulièrement dangereuses. Ces missions enrichissent non seulement l’intrigue, mais elles renforcent aussi votre sentiment d’appartenance au monde de Fiore. La présence de ces PNJ permet également d’apporter un peu plus de vie aux environnements, tout en permettant de découvrir un peu plus le quotidien d’une guilde de mages.

Un autre ajout est celui de zones de campement disséminées dans les régions les plus reculées du jeu. Ces dernières permettent au joueur de se reposer, de réorganiser son équipe, et d’acheter des fournitures. Ces zones sont souvent le théâtre de discussions entre les membres de la guilde, dévoilant des anecdotes sur leur passé ou leur état d’esprit face aux événements du jeu. Les fans de longue date apprécieront ces moments de répit, qui apportent une dimension sociale et narrative supplémentaire au titre, tout en permettant de renforcer les liens déjà existants entre les différents personnages.

Quand le remaniement apporte de gros plus !

Mais bien sûr, l’amélioration la plus marquante dans cette suite réside dans le système de combat. Adieu le tour à tour hérité des titres Atelier du premier jeu, et place à un système plus fluide et dynamique, se rapprochant davantage d’un RPG classique tout en intégrant des éléments modernes. Désormais, chaque personnage peut se déplacer librement autour de l’arène, permettant aux joueurs de mieux positionner leurs attaques et d’éviter les coups adverses. Le rythme des combats est soutenu, et les options stratégiques sont plus nombreuses, ce qui donne une véritable sensation de contrôle et l’ajout d’un aspect stratégie qui faisait défaut en 2020.

Le jeu propose deux types d’attaques de base : les attaques physiques classiques, et les attaques spéciales, qui consomment de l’énergie. L’énergie se recharge au fil des coups portés aux ennemis, créant un équilibre à trouver entre attaques simples et attaques puissantes. Chaque membre de la guilde dispose de compétences spécifiques liées à leur magie, et il est essentiel de les utiliser au bon moment pour exploiter les faiblesses élémentaires des ennemis. Par exemple (pour ceux qui ne connaissent pas l’œuvre d’origine), Natsu maîtrise le feu, Erza peut changer d’armure pour augmenter ses résistances, et Grey peut geler ses adversaires avec sa glace.

L’équipe dans son ensemble possède également ce qu’on appelle la jauge d’attaque de groupe, qui se remplit lorsque vos personnages effectuent des actions coordonnées. Une fois cette jauge remplie, vous pouvez déclencher une attaque combinée entre plusieurs membres de votre équipe, infligeant des dégâts massifs aux ennemis. Ces attaques sont spectaculaires et font honneur aux moments emblématiques de l’anime. En fonction des personnages que vous avez dans votre équipe, ces attaques peuvent varier, ajoutant une dimension tactique au choix des membres de la guilde que vous emmenez en mission.

En plus des attaques combinées, il existe des compétences spécifiques appelées « attaques Fairy », qui ne se déclenchent que lorsque certains critères sont remplis, comme la réduction de la vie d’un ennemi à un seuil critique ou la combinaison de certains éléments. Par exemple, en utilisant l’élément feu de Natsu contre un ennemi vulnérable à la glace, vous pouvez enchaîner avec l’attaque de Grey pour maximiser les dégâts. Ce système encourage les joueurs à réfléchir aux compositions d’équipe et à adapter leurs stratégies en fonction des ennemis rencontrés.

Pour rendre les combats encore plus immersifs, les développeurs ont inclus des animations de transformation pour certains personnages emblématiques, comme la transformation de Wendy en Dragon Slayer. Ces transformations temporaires améliorent non seulement les statistiques des personnages, mais elles leur confèrent aussi de nouvelles compétences dévastatrices. Enfin, les ennemis ont désormais des faiblesses et des résistances aux éléments. Face à un monstre résistant au feu, par exemple, il sera plus judicieux de faire appel à Juvia et sa maîtrise de l’élément de l’eau.

En bref, Fairy Tail 2 propose de nombreuses améliorations par rapport au titre sorti en 2020. Entre ses améliorations graphiques, son monde plus ouvert et son système de combat plus adapté à la franchise, le titre apporte suffisamment aux joueurs pour procurer plaisir et réussite. Les fans de la série comme les amateurs de RPG peuvent y trouver le nécessaire pour une aventure palpitante, là où nombreux sont ressortis déçus de leur première aventure il y a de cela 4 ans maintenant. Bien sûr, le titre n’est pas encore exempt de défauts, et quelques ajustements sont à prévoir pour les activités annexes, trop peu nombreuses, ou encore au niveau des quêtes où un équilibrage ferait le plus grand bien. Un titre à suivre pour cette fin d’année, donc !