Le nouveau Fable respectera l’héritage de la saga selon Matt Booty

Officialisé lors du Xbox Games Showcase diffusé jeudi dernier, le nouveau Fable n’a livré aucune information sur son développement pour le moment mais, selon Matt Booty, « il respectera l’héritage de la série tout en apportant les propres idées du studio Playground Games. »

Tout est une question d’équilibre

Interrogé par le journal britannique The Guardian deux heures après la fin de la conférence, le patron des studios Xbox n’a pas donné d’indices sur ce que nous réserve le jeu mais a donné les raisons pour lesquelles l’entreprise derrière la licence Forza Horizon a été choisie pour mener le projet. Sans surprise, c’est son expérience dans la conception des grands environnements en monde ouvert qui a joué en sa faveur.

« Je regarde simplement ce que Playground a fait avec la série Horizon, cette attention aux détails, la capacité à savoir représenter des paysages naturels. Ils ont une véritable passion et un point de vue unique sur ce qui est au cœur de Fable. Tout ce que j’ai vu au fur et à mesure que le jeu progresse me dit que ce sera une version de très grande qualité », explique t-il.

L’interview revient également sur la difficulté à créer un titre capable d’attirer un nouveau public tout en évitant de laisser de côté les fans de la série : « Comme pour n’importe quelle franchise de ce genre où vous avez des versions existantes, il y a toujours un équilibre à trouver dans ce que vous allez proposer, entre ce qui est déjà présent et les nouveautés que vous voulez ajouter. »

Matt Booty étaye ses propos en racontant que « c’est comme le défi de faire un nouveau film Star Wars. Il y a des choses que tout le monde veut voir mais vous avez aussi la responsabilité de les emmener dans de nouvelles directions et j’ai confiance en Playground pour avoir une bonne vision de cela. »

Le prochain Fable sortira à une date inconnue sur PC et Xbox Series X. Notez que The Guardian a profité de l’occasion pour affirmer que, d’après différentes sources d’informations, les récentes rumeurs indiquant que le jeu pourrait être de type MMO/Game As a Service sont fausses.