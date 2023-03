Exoprimal lâchera ses dinosaures le 14 juillet prochain et annonce une Open Bêta pour ce mois-ci

Le Capcom Spotlight nous a offert un condensé d’informations sur les futurs titres de l’éditeur japonais dont un certain Exoprimal qui dévoile enfin sa date de sortie entre autres.

Une Open Bêta et Day One sur le Xbox Game Pass

Exoprimal s’est largement dévoilé avec un nouveau trailer qui nous a rappelé qu’il s’agissait d’un jeu d’action en équipe où l’on incarne des pilotes aux commandes d’exosquelette à la pointe de la technologie. En 2040, plusieurs failles temporelles apparaissent un peu partout en libérant des tonnes de dinosaures qu’il faudra repousser grâce à tout votre arsenal.

Avant sa sortie, sachez qu’il vous sera possible de l’essayer durant sa phase de bêta ouverte qui se tiendra du 17 au 19 mars prochain. Toutes les plateformes sont concernées. Il vous suffit de vous inscrire sur le site officiel (un compte Capcom ID est nécessaire).

Sachez que le jeu service a aussi largement montré les dents en matière de cosmétiques notamment avec un « Pass de survie ». Exoprimal aura d’ailleurs droit à une édition standard à 59.99€ et une édition Deluxe à 69.99€ qui contiendra :

Le jeu complet

Un kit de démarrage

Le Pass de survie de la saison 1 niveau premium

Exoprimal est donc attendu le 14 juillet prochain sur PC via Steam et Windows, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il sera disponible le jour même sur le Xbox Game Pass.