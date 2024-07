La santé financière de Capcom n’est plus à prouver ces derniers temps, et ce malgré des semi-échecs. On ne peut pas vraiment dire qu’Exoprimal a rempli les caisses de l’éditeur même s’il semble avoir évité le four complet. Le titre a eu droit à quatre saisons et de multiples collaborations, mais il n’a même pas fallu attendre un an avant que Capcom décide de couper court au développement.