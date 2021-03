Exomecha : Un nouveau trailer de gameplay pour le FPS compétitif en Free to Play

Exomecha s’était dévoilé au Xbox Games Showcase en juillet 2020, et il revient aujourd’hui au [email protected] pour nous présenter plus de gameplay.

Plus de mechas cette fois-ci

Exomecha est un shooter compétitif à la première personne qui sera disponible en free to play. En plus des phases de shoot, il sera possible de contrôler d’énormes mechas pour affronter des boss tout aussi gigantesques. Il sera possible de customiser son avatar et d’utiliser tout un tas de gadgets comme coller une grenade sur le torse d’un ennemi, ce que l’on aperçoit dans le trailer.

Exomecha annonce aussi une période de sortie et sera disponible en août prochain sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour la bêta sur le site officiel.