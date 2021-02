Exomecha

Exomecha est un FPS compéptitf free to play développé et édité par TwistedRed. Le titre prend place sur la planète OMECHA, une planète vierge comprenant de nombreux environnements exotiques. Le gameplay offrira de nombreux styles de jeu et il sera possible de piloter des méchas. Il proposera en outre plusieurs modes de jeu avec des batailles de grande ampleur ou encore du Battle Royale.