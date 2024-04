Eternal Strands : Premières images pour le jeu d’action-aventure de Yellow Brick Games, entre Shadow of the Colossus et Zelda

Mettez à genoux des colosses

En visionnant le premier trailer d’Eternal Strands, il est facile d’en déterminer les influences. La plus évidente reste celle de Shadow of the Colossus, ou bien Dragon’s Dogma, avec des boss bien plus grand que notre protagoniste à abattre en leur grimpant dessus pour viser leurs points faibles. Le trailer promet cependant une tournure nettement plus action avec un personnage capable d’effectuer de grands sauts, tandis que des combats à taille humaine auront aussi lieu.

Le jeu nous demande ici d’incarner une dénommée Brynn, qui est l’une des dernières utilisatrices de magie après la destruction de son monde par une catastrophe. On disposera donc de magie comme le fait de pouvoir se créer une protection de glace ou de pouvoir projeter des flammes.

La magie semble aussi avoir une place prédominante dans l’exploration dans la mesure où l’on peut se créer des chemins de glace ainsi que de faire appels à des pouvoirs de télékinésie pour déplacer des objets (et même des ennemis). Le studio met bien en avant le système de physique du jeu, décrit comme « révolutionnaire », et dont l’utilisation fait penser aux derniers jeux Zelda.

Eternal Strands sortira sur PC (via Steam), PlayStation 5 et Xbox Series quelque part durant l’année 2025. Plus d’informations seront révélées au cours du mois, toujours chez IGN.