Epic Games Store : Surviving Mars est le jeu gratuit de la semaine

Comme chaque semaine, l’Epic Games Store met à disposition un ou des jeux gratuits qui sont offerts à toutes et à tous durant plusieurs jours. Récemment, on avait eu droit à Rage 2, et cette semaine, on prend la direction de la planète Mars afin d’y établir une colonie dans Surviving Mars.

Un jeu sous le signe de la persévérance

Le jeu de gestion est donc le jeu gratuit de la semaine, et est à récupérer à partir d’aujourd’hui jusqu’au 18 mars prochain à 17 heures. Le titre nous propose de gérer notre civilisation sur la planète Mars, en construisant les édifices nécessaires à la survie de la population et en gérant les problèmes de chacun des habitants. Ce n’est pas la première fois que le jeu est offert sur la plateforme, puisqu’il a été offert en 2019.

Pour récupérer le jeu, il suffit simplement de vous rendre sur la page du titre sur l’Epic Games Store et de l’ajouter à votre bibliothèque. La semaine prochaine, c’est The Fall qui sera offert à tout le monde.