Epic Games Store : Le sixième jeu gratuit de noël est Ghostwire Tokyo, à récupérer dès maintenant

Ghostwire Tokyo est gratuit sur l’Epic Games Store

Depuis quelques jours, Epic Games a lancé son Calendrier de l’Avent. On a ainsi pu récupérer gratuitement Art of Rally, DNF Duel ou encore Destiny 2. Hier, c’était Fallout 3: Game of the Year Edition. La case de ce dimanche 24 décembre a été dévoilée, et c’est Ghostwire: Tokyo qui est gratuit aujourd’hui ! Vous pouvez ainsi ajouter le jeu à votre bibliothèque et y jouer sans payer de supplément dès maintenant.

Ghostwire Tokyo est l’une des dernières nouvelles licences de Tango Gameworks, les créateurs de The Evil Within. Le titre vous plonge dans les rues de Tokyo en vue à la première personne où il faudra venir à bout de créatures surnaturelles à l’aide de vos pouvoirs. S’il n’a pas pleinement marqué les esprits à cause de quelques défauts, cela n’en reste pas moins une production Bethesda à faire. Vous pouvez récupérer Ghostwire Tokyo sur l’Epic Games Store jusqu’au 25 décembre à 17h.