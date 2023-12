Epic Games Store : Le jeu gratuit à récupérer aujourd’hui est l’atypique Cursed to Golf

Epic Games nous gâtes bien cette année avec sa sélection de jeux offerts quotidiennement. Tout récemment, on a eu droit à des titres majeurs comme GhostWire Tokyo ou The Outer Worlds, mais le store en ligne met aussi des jeux plus indépendants sur le devant de la scène pour les faire découvrir à un nouveau public. Et c’est justement l’un de ces jeux qui est offert aujourd’hui, étant donné qu’il s’agit de Cursed to Golf.