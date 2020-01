Après nous avoir gâtés d’un jeu par jour pendant les fêtes, l’Epic Games Store revient à son rythme hebdomadaire classique. Et 2020 commence fort avec pas moins de 3 jeux offerts pour ce début d’année ! De quoi faire une fois que vous aurez terminé toute la montagne de jeux accumulés.

Hack’n Slash et glisse sur neige au programme

3 titres mais des univers complètement différents. On commence d’abord avec les deux premiers jeux qui sont Darksiders : Warmastered Edition et Darksiders II : Deathinitive Edition. Dans le genre hack’n slash/aventure, vous incarnerez l’un des chevaliers de l’apocalypse qui aura pour but de rétablir l’ordre dans ce monde plutôt sombre et contrôlé par le mal.

Ambiance complètement différente avec Steep, le jeu produit par Ubisoft, qui se déroule dans des décors blancs et montagneux. Vous aurez la possibilités de vous adonner à toutes sortes d’activités de la plus familière à la plus folle : ski, snowboard, parapente et même wingsuit ! Avec un système de chrono et de défis, montrez à la planète entière que vous êtes le plus casse-cou !

On ne le rappellera jamais assez mais pour obtenir ces jeux de manière gratuite et définitive, il vous suffit de vous connecter sur le launcher d’Epic (ou son site internet) avec votre compte et d’ajouter les jeux à votre bibliothèque. Les jeux sont liés et accessibles sans limite de temps.