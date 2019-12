A l’occasion des soldes de fin d’année, l’Epic Games Store nous gratifie d’un mini calendrier de l’avent rempli de jeux. Ce sont donc 12 titres qui vont rejoindre votre catalogue.

L’Epic Games Store se la joue Papa Noel

A récupérer via le launcher ou via le site internet de Epic Games, les jeux gratuits seront offerts du jeudi 19 décembre au lundi 30 décembre. Voici la liste des jeux qui sera mise à jour au fur et à mesure des annonces :

Jeudi 19 décembre : Into The Breach, un jeu de stratégie au tour par tour dans un univers futuriste.

Vendredi 20 décembre : TowerFall Ascension, party game d’archerie jusqu’à 4 joueurs en local.

Samedi 21 décembre :

Dimanche 22 décembre :

Lundi 23 décembre :

Mardi 24 décembre :

Mercredi 25 décembre :

Jeudi 26 décembre :

Vendredi 27 décembre :

Samedi 28 décembre :

Dimanche 29 décembre :

Lundi 30 décembre :

Il faudra revenir chaque jour pour découvrir les nouveaux jeux offerts, et ce jusqu’au 30 décembre prochain. Les titres sont disponibles pour une période de 24h à partir de 17h00 le jour même et la plateforme propose d’autres avantages pour Noël. Après avoir récupéré les jeux, ils seront accessibles indéfiniment dans votre bibliothèque.