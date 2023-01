Endless Dungeon annonce sa sortie pour le 18 mai prochain sur PC et consoles

Endless Dungeon est le prochain jeu du studio français Amplitude qui a sortie l’excellent 4X Humankind en 2021. Nous sommes ici devant un titre qui veut jouer la coopération entre joueurs en incorporant des mécaniques de roguelite, de Tower Defense et de stratégie. Nous allons enfin savoir si ce cocktail fera mouche puisque le titre dispose enfin d’une date de sortie.

Endless sessions de jeu en vue ?

Annoncé fin 2020, Endless Dungeon est désormais pratiquement prêt à sortir sur PC et consoles grâce au travail des développeurs, mais aussi des retours de la communauté qui a pu essayer le jeu et s’exprimer à de rares occasions via les Open Dev. Amplitude et SEGA vous proposent d’ailleurs de participer au dernier en date prévu. En précommandant l’édition digital Deluxe « Last Wish », vous obtiendrez un accès garanti à l’Open Dev « Final Rodeo ». Voici le contenu de celui-ci :

Explorer la station en solo ou en coopération multijoueur

Jouer 4 héros : Comrade (Armurier) [Nouveauté], Bunker (Tank), Blaze (Artificier) et Shroom (Soigneur).

Explorer 4 quartiers : le port astral [Nouveauté], l’usine stratégique, le jardin de piété et le camp de travail.

Découvrir de nouvelles parties du Saloon : un atelier pour modifier vos armes et des boissons au bar pour changer votre style de jeu.

Combattre 15 types de monstres, des monstres élites et pour la première fois, un monstre plus imposant… le Tentacage.

L’édition Deluxe « Last Wish » vous donne aussi accès au jeu 48 heures en avance, un artbook digital, la bande-son digitale du compositeur Arnaud Roy, des skins et d’autres bonus. SEGA propose également des éditions Day One et Last Wish en versions physiques. L’édition Day One comprend :

Un artbook

Un jeu de cartes aux couleurs d’Endless Dungeon

La bande-son digitale

Des skins en jeu

Le prix de lancement sera plutôt abordable puisqu’il coûtera 29.99€ dans son édition standard et 39.99€ pour son édition « Last Wish ». Pour vous faire une bonne idée du jeu, nous vous conseillons notre aperçu d’Endless Dungeon datant de juin dernier. Le mélange entre, roguelite, tower defense et le twin stick shooter nous a en tout cas convaincu et on imagine qu’il s’est bonifié depuis.

Endless Dungeon est prévu pour le 18 mai prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC via Steam et Epic Games Store. La version Switch sortira un peu plus tard sans plus de précision.