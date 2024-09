En attendant Hollow Knight Silksong…

Après plusieurs mois en accès anticipé sur Steam, ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist passera en version 1.0 le 22 janvier prochain. Autrement dit le jeu sortira définitivement à cette date sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.Il prend ainsi le même chemin qu’ENDER LILIES: Quietus of the Knights, le précédent jeu de Binary Haze Interactive.

Pour rappel, cette suite se situe plusieurs décennies après ENDER LILIES dans le vaste empire de Brumeterre, un territoire florissant grâce à d’immenses réserves de magie enfouies sous terre. Le royaume était au seuil d’une ère nouvelle avec la création des « homunculus », des êtres artificiels de pointe. Toutefois, un brouillard toxique émergeant du sol a perverti ces créatures, les transformant en bêtes féroces. Notre nouvelle héroïne, Lila, va ainsi devoir les purifier en sa qualité « d’accordeur ».

ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist proposera environ 35 heures de contenu dans sa version 1.0, avec de nouveaux boss à purifier, des compétences inédites à combiner pour créer des styles de jeu personnalisés, ainsi que de nouveaux biomes à explorer. Chaque boss vaincu rejoindra la cause de Lila et ajoutera dix nouvelles capacités (chacune avec trois variantes), pour un total de 30 compétences supplémentaires.

ENDER LILIES s’est vendu à 1,5 million d’exemplaires à ce jour, un succès bien mérité au vu des nombreux retours positifs qu’a reçus le jeu. De notre côté, nous sommes très confiants quant à ce nouvel opus, qui promet de faire encore mieux tout en conservant ses points forts. Nous vous invitons à consulter notre preview de l’accès anticipé pour plus d’informations.