ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist – Une suite raffinée de sa grande sœur, Lilies

Une autre fine fleur du metroidvania ?

ENDER LILIES nous avait captivés avec l’histoire de Lily, une jeune fille amnésique. Le nom du jeu, évoquant la fleur de lys, symbolisait pureté et innocence, traits incarnés par la jeune héroïne. Sa suite, ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist, continue d’explorer le langage floral. Notre nouvelle héroïne incarne parfaitement les symboles de féminité, de force et de courage. Située des décennies après le premier opus, cette suite nous transporte dans un univers post-apocalyptique, mais sous un jour totalement différent.

L’action se situe dans le vaste empire de Brumeterre, florissant grâce à d’immenses réserves de magie enfouies sous terre. Le royaume était au seuil d’une ère nouvelle avec la création des « homunculus », des êtres artificiels de pointe. Toutefois, un brouillard toxique émergeant du sol a perverti ces créatures, les transformant en bêtes féroces.

Nous incarnons ainsi Lila, un membre des « accordeurs », capables de calmer les homunculus. Réveillée dans un laboratoire secret, Lila rencontre un homunculus dont l’histoire personnelle est étroitement liée au désastre qui frappe le royaume. Avec l’aide de certains homunculus loyaux, elle se lance dans une quête à travers Brumeterre pour retrouver sa mémoire et retrouver ses amis égarés.

On comprend surtout que le studio Adglobe récidive en gardant un même schéma d’Action RPG sauce Metroidvania, le titre visant avant tout une amélioration de la formule en prenant le moins de risque possible. C’est en tout cas que ce l’on ressent après ces quelques heures d’accès anticipé, toutefois on imagine que les joueurs d’ENDER LILIES apprécieront cette nouvelle aventure 2.0.

Une direction artistique bien accordée

ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist s’appuie sur les fondations robustes d’ENDER LILIES pour offrir une nouvelle aventure intégrant combats, plateformes et exploration dans un monde post-apocalyptique séduisant. À la différence du premier opus, ancré dans la dark fantasy, cette suite adopte des décors plus oniriques et colorés. Après avoir revisité ENDER LILIES suite à notre expérience de l’accès anticipé de cette suite, l’amélioration de la qualité des décors, animations et ambiances est indéniable.

Le titre se veut aussi un peu plus vivant et développe mieux ses personnages secondaires. On peut ainsi croiser des PNJ dans un HUB et suivre le récit des homonculus à travers de magnifiques cut-scenes mélangeant illustrations et courtes séquences animées. Cette fois, l’héroïne n’est plus muette, ce qui lui permet d’interagir avec les autres personnages. Toutefois, le jeu souffre encore d’un manque de doublage, un défaut déjà présent dans l’opus précédent. Nous espérons que la version finale offrira des options de doublage en anglais et en japonais pour accentuer ces instants souvent tragiques et poétiques. Quant à la bande-son, elle nous a totalement séduits. Le groupe « Mili » signe une nouvelle fois toutes les compositions, instaurant une atmosphère mélancolique constante lors des explorations.

Impurs vs Homonculus

Comme dans le cas des impurs qu’il fallait vaincre sous forme de boss ou de mini-boss pour s’approprier leurs pouvoirs, ENDER MAGNOLIA nous propose une multitude d’Homonculus offrant un éventail d’attaques diversifiées. Le jeu commence avec la simple épée de l’assassin avant d’enrichir l’arsenal du joueur avec des coups à distance ou plus lents. Ce qui caractérisait ENDER LILIES était la possibilité de développer un style de jeu unique, en associant des créatures à une touche spécifique et en utilisant des reliques pour obtenir des bonus passifs bien précis.

Cette mécanique est reprise ici, mais avec une nouveauté : les homonculus peuvent évoluer grâce à des ressources spécifiques. Ainsi, une attaque de base à l’épée peut se métamorphoser en une série de coups de faux bien plus rapides, tandis que Rito, le garçon cobaye, peut transformer son coup de poing en ligne droite en un puissant poing au sol qui gèle les ennemis à l’impact. Malgré des animations améliorées et plus fluides, le système de combat reste intentionnellement rigide, ce qui ne séduira pas au goût de tout le monde.

On retrouve un challenge assez équilibré, même si l’esquive semble trop indulgente en raison de la courte période d’invincibilité qu’elle procure. Les boss sont excellents, exigeant une bonne maîtrise de leurs patterns d’attaque pour éviter une défaite rapide. Ce n’était qu’un petit avant-goût, néanmoins on reste sur notre faim concernant l’exploration qui n’a pas encore montré ce qu’elle avait dans le ventre.

Nous espérons des améliorations significatives dans ce domaine, car le premier jeu avait une structure de metroidvania assez scolaire, souvent contrainte par la nécessité d’acquérir des capacités spécifiques qui rendaient la progression plus linéaire qu’il n’y paraît.

Comme nous l’avions mentionné pour « Lilies », ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist est un savant mélange entre Dark Souls et Hollow Knight. Ce premier aperçu nous a suffisamment séduits pour que nous attendions avec impatience la version complète. La direction artistique et la bande sonore sont une fois de plus remarquables, et le système de combat se trouve enrichi par les évolutions des homonculus. Si vous jouez sur PC, nous vous recommandons de prendre le jeu en accès anticipé pour soutenir le jeu, mais d’attendre la version 1.0 pour le savourer pleinement et de bénéficier de toutes les améliorations apportées par le studio.