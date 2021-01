ENCODYA : le point’n click cyberpunk débarque aujourd’hui sur PC

Après avoir réussi sa campagne Kickstarter avec pas moins de 46.000€ récoltés, le point’n’click ENCODYA, qui vous plongera dans un néo-Berlin dystopique et futuriste, débarque dès aujourd’hui sur PC. Et derrière cette petite pépite indépendante, il y a du lourd !

Faites un bébé, gagnez un robot

ENCODYA vous permettra d’incarner une jeune fillette de 9 ans, Tina, accompagnée de son robot protecteur, acquis dès sa naissance, SAM-53. Et, derrière ces deux personnages jouables, se cachent des doubleurs non moins connus avec Lizzie Freeman (Fire Emblem Heroes, My Time at Portia, Genshin Impact) et Richard Epcar (Raiden dans Mortal Kombat).

Proposant pas moins de 50 lieux à explorer, 30 personnages non-joueurs et de nombreuses énigmes à décrypter, vous devrez marcher sur les traces de votre père en enquêtant sur sa prétendue disparition et faire la lumière cet événement.

Affiché à un prix de 24,99€ sur Steam, il vous faudra pas moins de 6 heures pour en venir à bout. Sauf si vous décidez de le lancer en mode expert et la durée de vie s’en verra probablement doublée !