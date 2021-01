ENCODYA

ENCODYA est un jeu de type point'n'click développé par Chaosmonger Studio. Prenant place en 2062 dans un Neo Berlin dystopique futuriste, vous incarnerez une jeune fille de 9 ans, Tina, accompagnée par son robot SAM-53. Découvrez pas moins de 100 lieux différents à explorer et terminez la mission que votre père vous a confié. Avec une atmosphère à mi-chemin entre Blade Runner et un anime du Studio Ghibli, faites connaissance avec 34 personnages complètement différents et découvrez leur histoire.