Un épisode qui tutoie les sommets

Il suffisait de jeter un œil à l’activité de Warhammer 40,000: Space Marine 2 sur Steam pour s’apercevoir que cet épisode rencontrait un franc succès. Sur la plateforme de Valve, le jeu a enregistré un pic de plus de 225 000 personnes connectées en simultané, ce qui est plus haut que n’importe quel autre jeu Warhammer. Total War Warhammer 3 et ses plus de 166 000 personnes ne font donc pas le poids face à Titus et sa troupe.

Avec de tels chiffres, les ventes devaient elles aussi être remarquables. Focus et Saber nous ont donc appris hier que le jeu s’était vendu à plus de 2 millions d’exemplaires, un jour seulement après son lancement officiel. Bon, il faut rajouter à cela les journées d’accès anticipé compris dans les éditions les plus chères du jeu, mais la performance n’est pas moins remarquable. Un très bon lancement pour un épisode de cette licence, qui vient certainement d’enrôler de nouveaux fans avec cette aventure que l’on attendait depuis des années.

TWO MILLION Space Marines have joined the fight to protect the Imperium in #SpaceMarine2. ⚔️ We're so grateful!!💙 pic.twitter.com/ptHVxRKhWQ — Focus Entertainment (@Focus_entmt) September 10, 2024

Warhammer 40,000 Space Marine 2 est uniquement disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test complet pour en savoir davantage.