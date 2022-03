Le monde d’Elex II est hostile et impitoyable, surtout durant les premières heures de jeu. Pour faire face à tous les dangers, il faudra s’armer avec un arsenal plus que solide si on ne veut pas se faire charcuter par le premier venu. De fait, des armes et équipements légendaires sont éparpillés aux quatre coins de la carte. Parmi ces outils, nous allons voir ensemble dans cette section le Souffleur de flammes trouvable très facilement en début de partie.

Où trouver le Souffleur de flammes ?

Le Souffleur de flammes se trouve dans une sorte de petite usine chimique entre le cœur de monde et le fort des Berserkers sur votre carte. L’arme qui s’apparente à un lance-flammes se situe en haut de cette installation, dans ce qui ressemble à une salle des commandes. Vous la trouverez sur une petite caisse en bois vous attendant chaudement.

Une fois dans vos mains, le Souffleur de flammes s’avère être une arme redoutable qui fait 150 points de dégâts mais qui n’est pas utilisable dès le départ. En effet, pour pouvoir l’équiper il faut augmenter sa dextérité et sa force au niveau 37.

