Le monde d’Elex II est hostile et impitoyable, surtout durant les premières heures de jeu. Pour faire face à tous les dangers, il faudra s’armer avec un arsenal plus que solide si on ne veut pas se faire charcuter par le premier venu. De fait, des armes et équipements légendaires sont éparpillés aux quatre coins de la carte. Parmi ces outils, nous allons voir ensemble dans cette section le Couteau à beurre, une arme atypique qui se débloque à la suite d’une mission secondaire.

Comment obtenir le Couteau à beurre ?

Emplacement : Fort des Berserkers

Pour avoir un magnifique couteau à beurre, rendez-vous à la base des Berserkers au dernier bâtiment en nord-est. Là vous trouvez Lasse, un forgeron qui vous lance la quête pour forger une arme d’exception. Ce dernier vous demande d’aller chercher des vieux dos d’épines, une vieille créature et des vieux sauriens d’eau.

Les ressources demandées sont indiquées sur votre carte par le biais de plusieurs marqueurs jaunes. Les vieux dos d’épines se trouvent au nord-ouest de la base des Berserkers proche d’un point d’eau et d’un dôme délabré, la vieille créature à l’ouest proche d’un fleuve, et les vieux sauriens au sud-est près d’un autre point d’eau.

Après avoir vaincu ces trois types de monstres, il est temps d’aller faire votre rapport à Lasse au fort. Ce dernier vous remercie et vous dit qu’il lui faut une semaine pour pouvoir forger cette magnifique arme. De fait, trouvez un lit et dormez y pendant une semaine.

Ensuite, retournez le voir pour qu’il vous donne cet incroyable couteau à beurre qui fait 120 points de dégâts en plus d’empoisonner. Cependant, elle demandera 64 points en force et 45 en dextérité pour pouvoir être manié.

Si vous voulez d’autres astuces et soluces dédiées à Elex II, n’hésitez pas à consulter notre guide complet sur le titre qui comprend notamment une section dédiée aux morceaux de carte ou encore l’emplacement des armes.