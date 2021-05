TimeSplitters : Deep Silver annonce le retour de la série et reforme Free Radical Design

Grande nouvelle pour les fans de la série TimeSplitters. Après des années sans nouvelles, la série va enfin renaître de ses cendres avec la création d’un nouveau jeu, comme nous l’annonce Deep Silver. Et afin de bien faire les choses, le studio Free Radical Design est en train de se reformer.

Un comeback inattendu

Deep Silver nous indique alors qu’un tout nouveau studio est en train d’être créé pour ressusciter la licence TimeSplitters avec un tout nouveau jeu. Cette équipe sera constitué d’anciens de Free Radical Design, avec notamment les fondateurs du studio de l’époque, Steve Ellis et David Doak. Le studio sera situé à Nottingham et commence déjà à recruter massivement.

Paul Nicholls, Global Brand et Marketing Director chez Deep Silver, s’exprime sur cette bonne nouvelle :

« C’est grâce à son style unique que la série TimeSplitters bénéficie d’autant de fans passionnés qui sauront, sans aucun doute, apprécier la formation du dernier studio de Deep Silver. Ils seront ainsi impatients d’en apprendre plus sur l’avancée de la franchise et nous serons très heureux de leur en dévoiler plus lorsque nous le pourrons. »

Il faudra malheureusement attendre encore un peu avant de voir un bout de ce prochain TimeSplitters, qui est désormais en production, comme l’annonce Steve Ellis :

« Pouvoir enfin être en mesure de confirmer que le studio a été créé et que nous avons déjà tout prévu pour le prochain jeu TimeSplitters est vraiment formidable. Même si nous ne pouvons pas encore vous en dire davantage, nous avons hâte de partager plus d’informations avec les fans très prochainement. »

Au moins, les fans peuvent déjà se réjouir à l’idée de retrouver la licence, qui fait un retour inespéré.