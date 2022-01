ELEX II présente ses combats dans une nouvelle vidéo

Maintenant que l’on sait quand ELEX II arrivera, le studio Piranha Bytes peut désormais entrer un peu plus dans les détails concernant son prochain titre. Ce nouvel épisode a donc aujourd’hui droit à une vidéo inédite, qui met en avant un peu de gameplay tout en se focalisant sur le système de combat du titre.

Jax sort les armes

Pour éliminer la menace venue du ciel, et tous les autres ennemis qui vont se dresser sur le chemin de Jax, on pourra donc profiter de nouvelles armes qui viendront enrichir un arsenal déjà bien complet.

Entre des armes de mêlée, comme la faux que l’on peut voir dans la vidéo, et les armes à distance, que ce soit des fusils futuristes ou des arcs, notre héros aura de quoi de faire pour surmonter toutes les épreuves. Comme pour le premier épisode, le style de combat du personnage pourra être personnalisé à l’envie.

ELEX II est prévu sur PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Une version collector sera disponible.