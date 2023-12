Dragon Age Dreadwolf : Un nouveau teaser nous donne rendez-vous pour… l’été 2024

L’attente interminable continue

La surprise, c’est la diffusion d’un nouveau teaser pour le jeu dans lequel on peut voir plusieurs décors de Thedas, visiblement avec le moteur in-game de cet épisode. De la ville d’Antiva à la région de Rivain, en passant les Anderfels, notre groupe verra du pays dans cette aventure. De quoi faire plaisir aux amateurs du lore de Dragon Age, qui s’amuseront sans doute à décortiquer chaque image et chaque ligne de dialogue pour trouver des indices sur l’orientation de ce nouvel opus.

Le seul souci, c’est le fait que ce teaser ne soit qu’un amuse-bouche qui nous tiendra en haleine pendant encore de nombreux mois. Car oui, n’espérez pas en voir plus sur Dragon Age Dreadwolf aux Game Awards. Ce n’est pas du tout dans les plans, puisque ce teaser nous indique que le reveal complet du jeu n’aura lieu qu’au cours de l’été 2024. Attention, on parle bien du reveal, avec les vraies premières images du jeu, et pas de la sortie de ce dernier.

This is Thedas. Enjoy it while it lasts. 💜 We're celebrating #DragonAgeDay with a look at the world of #Dreadwolf! pic.twitter.com/Jh4TCMTBBq — Dragon Age (@dragonage) December 4, 2023

Oui, si loin, pour un jeu qui nous fait attendre depuis déjà bon nombre d’années. Ce qui rend sa date de sortie encore plus incertaine, avec un lancement qui arriverait au plus tôt fin 2024 (avec un peu de chance), mais probablement plus aux alentours de 2025. Au moins, on sait maintenant quand BioWare prendra la parole, ce qui nous évitera quelques faux espoirs, surtout pour les Game Awards.