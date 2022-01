Elden Ring : L’équipe du jeu a ressenti de la pression après avoir vu Demon’s Souls Remake

Lors de sa sortie, Demon’s Souls Remake a su impressionner grâce à sa maitrise technique, avec un résultat visuel assez remarquable qui montrait en partie les possibilités offertes par la puissance de la PS5. Elden Ring, malgré l’attente qui règne autour du jeu, n’a pas réussi à nous bluffer sur ce point précis, ce qui peut paraitre normal étant donné l’ouverture de son monde par rapport à celui de Demon’s Souls Remake. Mais la comparaison entre les deux jeux a tout de même mis la pression aux équipes de From Software.

La priorité est ailleurs

C’es Hidetaka Miyazaki qui explique cela dans le dernier numéro du magazine Edge, repris par VGC. Il explique alors qu’en voyant le résultat technique de Demon’s Souls Remake sur PS5, l’équipe chargée des graphismes d’Elden Ring a senti une pression supplémentaire :

« Oui, je suis presque sûr que notre équipe chargée des graphismes a ressenti cette pression plus que quiconque. Et pas seulement avec Elden Ring, mais avec tous les jeux que nous créons. La fidélité graphique n’est pas quelque chose qui est prioritaire pour nous. Ce que nous demandons du côté des graphismes dépend des systèmes et des exigences du jeu lui-même, et cela est moins prioritaire par rapport aux autres éléments de développement. C’est donc toujours un domaine où je me sens un peu désolé envers mon équipe chargée des graphismes parce que je sais qu’ils travaillent extrêmement dur. Et ils ont travaillé extrêmement dur sur Elden Ring – notre équipe et nos programmeurs ont mis en avant beaucoup de nouvelles fonctionnalités pour créer les jeux les plus beaux que nous ayons jamais créés. »

La comparaison entre les deux titres sera inévitable, mais vous l’aurez compris, From Software était loin de prioriser l’aspect technique dans la création du jeu, et le studio l’assume.

Elden Ring sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dès le 25 février 2022. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu du jeu pour en savoir plus.