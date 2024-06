Elden Ring : Le patch 1.12.2 rend la vie un peu plus facile dans le DLC Shadow of the Erdtree

Que vous soyez au niveau 150 ou 700 dans Elden Ring, le DLC Shadow of the Erdtree s’en fiche pas mal. Cette extension met en place son propre système de leveling avec des bénédictions à trouver un peu partout au sein du Royaume des Ombres, et qui peuvent complètement faire basculer le rapport de force selon si elles sont activées ou non. Un système qui n’a pas été assez remarqué par une partie du public puisque les critiques sur la difficulté du DLC ont fusées dans tous les sens ces derniers jours, et histoire de nous rappeler à quel point ce système est pourtant central dans l’expérience, From Software a décidé de le mettre à jour.