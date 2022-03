Elden Ring : La nouvelle référence des jeux en monde ouvert ? Test en vidéo

Elden Ring a fait l’objet de nombreux fantasmes avant sa sortie, et il suffit de jeter un œil aux premiers résultats financiers du titre pour voir à quel point il était attendu. En passant la formule des Soulsborne à la moulinette du monde ouvert, From Software a réussi un pari fou qui captive aujourd’hui des millions de joueuses et de joueurs à travers le monde. Un résultat vraiment mérité ?

Après vous avoir proposé notre test écrit, nous revenons ensemble en vidéo sur les qualités du jeu de From Software, mais aussi ses défauts, afin de vous livrer l’avis le plus complet possible, agrémenté de nos captures maison.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.