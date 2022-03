Elden Ring : George R.R. Martin dément le fait que les noms de certains personnages soient inspirés par ses initiales

Depuis l’annonce d’Elden Ring, From Software se vante de sa collaboration avec George R.R. Martin, mais on a encore du mal à en préciser les contours. Si on sait que le célèbre auteur a participé à l’élaboration de cet univers si atypique, notamment via ses personnages, sa participation reste floue tant le jeu est imprégné de l’aura de Miyazaki. Une théorie amusante circulait alors autour du fait que George R.R. Martin avait nommé les personnages importants du jeu en utilisant ses initiales, mais l’auteur vient de réfuter tout cela.

Pas de clin d’oeil subtil ici

Ranni, Radagon, Godrick, Malenia… tous ces demi-dieux ont un point en commun : leur nom débute par l’une des lettres servant d’initiales à George R.R. Martin. Pourtant, l’auteur dément avoir caché cette petite référence à lui-même dans le jeu :

« Il y a une histoire bizarre partout sur Internet à propos de la façon dont j’ai « caché » mes initiales dans Elden Ring parce que… ah… certains des personnages ont des noms commençant par R, ou G, ou M. À qui je dis : « Hein ? Quoi ? Vraiment ? » Je l’apprends. J’écris et publie des histoires depuis 1971, et je soupçonne que je donne des noms de personnages commençant par R et G et M depuis le début. Avec les vingt-trois autres lettres de l’alphabet, il est difficile de trouver des noms, d’autant plus que A Song Of Ice & Fire en utilise un si grand nombre, et j’aime donner aux membres de la famille et aux proches des noms qui ont quelque chose en commun… mais vraiment, pourquoi devrais-je cacher mon nom dans le jeu ? Mon nom est juste là, SUR le jeu, en tant que l’un des créateurs. Hé, Elden Ring est assez excitant, pas besoin d’inventer des trucs. »

L’auteur fait donc preuve d’un franc-parler qu’on lui connait bien, et déclare donc que cette théorie n’a pas lui d’être. Un joyeux hasard en somme, ou quelque chose d’inconscient.

