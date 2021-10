Elden Ring est bien dans sa dernière phase de développement

Alors qu’il a fait l’impasse sur la Gamescom, en dehors d’une présentation réservée à quelques organes de presse, Elden Ring ne s’est pas manifesté clairement depuis un bout de temps. Avec cette période compliquée pour les studios et les éditeurs, qui force le calendrier des sorties à bouger sans cesse avec des reports quasi quotidiens, la communauté qui attend le jeu de Bandai Namco a peur de voir le titre manquer sa date de sortie. Mais visiblement, le développement se passe bien.

Une sortie maintenue pour janvier ?

C’est en tout cas ce que l’on déduit d’une interview de Yasuhiro Kitao, responsable marketing chez FromSoftware, qui déclare dans le Famitsu (relayé par Game Rant) que le jeu est « entré dans les dernières phases de son développement, et nous avançons tranquillement. »

On vous l’accorde, la déclaration n’est en rien tonitruante et nous apprend peu de choses, si ce n’est que le jeu semble être bientôt terminé, et qu’une sortie en janvier reste donc largement envisageable. Cela ne veut pas dire que l’on est pas à l’abri d’un report, mais si retard il y a, on imagine que celui-ci ne devrait pas être conséquent étant donné que le développement touche à sa fin.

Kitao rappelle également dans cette interview que Elden Ring est une « culmination de l’expertise FromSoftware dans le domaine de la dark fantasy et de l’action », avec une exigence qui sera la même que pour les autres titres du studio.

Elden Ring sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dès le 21 janvier 2022. Il est déjà disponible en précommande sur Amazon, Micromania ou sur la Fnac. N’hésitez pas à consulter notre vidéo sur le jeu pour en savoir plus.