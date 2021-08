Elden Ring : De nouvelles images apparaissent suite à des previews

On s’attendait, sans trop y croire, à ce qu’Elden Ring refasse un tour chez Geoff Keighley à l’occasion de l’Opening Night Live, mais le jeu de From Software nous a une nouvelle fois fait faux bond. Cela ne veut pas dire pour autant que le jeu n’était pas présent à la Gamescom, puisque quelques rédactions triées sur le volet à travers le monde ont pu en découvrir un peu plus sur le jeu.

Quelques nouveaux détails en plus

Parmi les détails que l’on peut retenir de ces previews, effectuées par exemple par le Washington Post, Eurogamer, IGN ou encore JV, on peut noter que l’exploration sera bien plus libre dans le jeu, avec des voyages rapides qui pourront être effectués à partir de n’importe quel endroit. Reste à voir si cette fonctionnalité aura un coup lorsque l’on ne se trouve pas a proximité d’un lieu sécurisé.

On note aussi le fait que les combats à dos de cheval permettront aussi aux archers et aux magiciens de se battre. Nos confrères de chez JV nous parlent également de « donjons connectés sans temps de chargement », tandis que certains médias soulignent à quel point le jeu regorge de lore, qui sera à nouveau caché derrière des dialogues avec les PNJ du jeu.

Monde ouvert oblige, il y aura une grande carte à compléter, mais elle ne sera pas bourrée à ras bord de points d’intérêt et va encourager l’exploration.

Les mécaniques d’infiltration, ou plutôt de discrétion, ont été aussi abordées, avec un feeling semblable à Sekiro, tandis que côté combat, on notera une nouvelle mécanique de « Guard Counter », une attaque qui pourra être effectué après une parade normale.

Elden Ring sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dès le 21 janvier 2022. Il est déjà disponible en précommande sur Amazon, Micromania ou sur la Fnac. N’hésitez pas à consulter notre vidéo sur le jeu pour en savoir plus.