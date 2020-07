Eiyuden Chronicle récolte plus d’un million d’euros et assure sa sortie sur consoles

Lancée à peine hier, la campagne de financement de Eiyuden Chronicle est déjà un carton. Les fans de Suikoden ont répondu présent en masse et le titre est désormais certain de voir le jour.

Le reste c’est du gros bonus

A l’heure où l’on écrit ces lignes, Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes a récolté pas moins d’un million et trois-cent-mille euros sur Kickstarter. Il assure donc sa sortie sur un large panel de consoles. Attention toutefois à la version Switch qui risque de passer à la trappe comme on vous l’expliquait hier.

Par dessus le marché, les développeurs ont complété quelques objectifs supplémentaires et ils en ont rajouté quelques uns afin de faire encore grimper le score. Nous aurons ainsi droit à un mini-jeu centré sur la cuisine, et un mode « new game plus ». A partir de 1.6 million et plus encore, de nouveaux effets sonores seront rajoutés, une localisation chinoise sera amorcée, et le système de guildes sera ajouté.

Si jamais vous venez d’apprendre l’existence de ce titre créé par les créateurs originaux de Suikoden et que vous êtes en manque de cette série de JRPG, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes est prévu pour l’automne 2022 sur Xbox One, Xbox series X, PS4, PS5, et sur « la prochaine console de Nintendo ».